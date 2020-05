Onderzoek naar ontploffing in Vlissingen: politie wil weten wie in witte auto reed

(foto: ANP)

Het liefst komt de politie in contact met de persoon of personen die op dat moment in de witte auto zaten. Tussen 0.40 uur en 1.10 uur zijn er ook verschillende andere automobilisten langs de plek gereden waar de auto werd opgeblazen. Ook die mensen wil de politie graag spreken, omdat zij mogelijk bruikbare informatie voor het onderzoek hebben. Dat geldt ook voor mensen die tussen die tijdstippen in de buurt van Westerzicht waren, bijvoorbeeld op de Sloeweg, Weyevlietweg, Nieuwe Zuidbeekseweg en Nieuwe Vlissingseweg.

Volgens de politie is de auto met zwaar vuurwerk opgeblazen. Dat gebeurde rond 1.00 uur 's nachts. De knal was ook in omliggende wijken goed te horen. Bij de ontploffing ging de voorkant van de auto de lucht in.

