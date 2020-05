Ongeneeslijk zieke Reginald trouwt in coronatijd, gasten feliciteren via een drive-in

"We waren eigenlijk niet van plan om nu te trouwen en wilden het uitstellen tot na de coronacrisis", vertelt Peene. "Maar omdat ik een paar weken geleden een slechte diagnose heb gekregen, waaruit blijkt dat ik nog maar een paar maanden te leven heb in plaats van een paar jaar, is dat toch een ander verhaal."

Grote wens

Dat het stel vandaag trouwt is een wens die uitkomt: "We hadden al een geregistreerd partnerschap, maar als je echt kan zeggen 'dit is mijn vrouw' dan klinkt dat gewoon heel goed", zegt Peene. Hij heeft er zin in: "Het is een hele bijzondere dag, een dag met een lach en een traan."

Bruiloft van Reginald en Marloes is eerder dan gepland (foto: Omroep Zeeland)

Peene is leraar op de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW) in Middelburg en is ook volkszanger. Vandaar dat de ceremoniemeester een flinke drukte verwacht bij de drive-in. "Er staan honderd auto's op de lijst die door de straat zullen rijden. Voor het huis staat een partytent met alcoholvrije champagne zodat ze kunnen proosten op het bruidspaar die achter de tafel staat", vertelt Suzanne de Visser.

Blij mens

Vanwege de coronamaatregelen kan de 91-jarige oma Sjaan niet bij de receptie aanwezig zijn en daarom zocht het bruidspaar haar op in het verzorgingstehuis in Veere. Op afstand kon ze alsnog het gelukkige stel bewonderen. Ze reageerde emotioneel: "Ik ben een heel blij mens."