Politie treedt harder op tegen mensen die dieren achterlaten in voertuig

(foto: ANP)

Wanneer het buiten 15 graden of warmer is, kan het al gevaarlijk zijn om een dier in de auto achter te laten. Bij zonnig weer kan de temperatuur in een stilstaande auto oplopen tot 50 graden. Dat geldt ook als er een raam open staat en de auto in de schaduw is geparkeerd. Honden kunnen niet tegen hitte, omdat ze via hun voetzolen zweten en zo het vocht minder makkelijk kwijtraken.

Wanneer handhavers oververhitte dieren tegenkomen, wordt het dier bevrijd. Tegen de eigenaar wordt proces verbaal opgemaakt. Een officier van justitie bepaalt later de straf, die kan variëren van een boete tot celstraf.

Wat te doen als u een oververhit dier spot?

Bij dieren in nood mag 112 worden gebeld. In andere gevallen 114 (Red een dier). De politie vraagt, als het kan, foto's of filmpjes te maken van de situatie. De melder mag eventueel, in overleg met een agent aan de lijn, het raam intikken om een dier te bevrijden.