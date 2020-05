Gewonde bij steekpartij in Terneuzen, 35-jarige Terneuzenaar opgepakt

De steekpartij gebeurde in de Sloelaan, bij de bushalte ter hoogte van de kruising met de Lingestraat. De politie heeft de omgeving van het steekincident met linten afgesloten om ter plekke onderzoek te kunnen doen.

Bloedspetters

Bij de bushalte waren bloedspetters te zien op de grond. Ook op een witte bestelbus met Belgisch kenteken met lekke voorbanden die bij de bushalte stond, zat bloed.

De eerste melding over de steekpartij kwam rond 18.25 uur binnen bij de meldkamer. Twee ambulanceteams en een traumahelikopter werden opgeroepen. Het slachtoffer werd in eerste instantie meegenomen naar ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen, waar de traumahelikopter ook was geland.

De trauma-arts heeft geholpen bij het stabiliseren van het slachtoffer, waarna hij in een ambulance naar het ziekenhuis in Gent, in België, werd vervoerd. De traumahelikopter vloog ook naar Gent, omdat de trauma-arts meereed met de ambulance. Over de huidige toestand van het slachtoffer is nog niets bekend.

Identiteit slachtoffer onbekend

De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. De politie meldt dat het waarschijnlijk gaat om een Belgische man, maar dat het nog niet gelukt is om zijn identiteit officieel vast te stellen. De 34-jarige verdachte is overgebracht naar het politiebureau en vastgezet voor verder onderzoek.

Gewonde bij steekpartij in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De politie heeft al meerdere getuigen gehoord, maar is nog op zoek naar één specifieke getuige: een vrouw met een bril. Agenten spraken haar kort na de steekpartij, maar hebben haar in alle hectiek niet om haar contactgegevens gevraagd en even later was ze verdwenen. De politie roept haar daarom op om zich te melden.