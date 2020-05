Vlissingen staat op 5 mei toch nog een beetje in het teken van Bevrijdingsfestival

Jaarlijks onderdeel van het Bevrijdingsfestival is het ontsteken van het Bevrijdingsvuur (foto: ANP)

Ieder jaar wordt bij het hoofdpodium van het Bevrijdingsfestival het Vrijheidsvuur ontstoken. Dit jaar staat er geen hoofdpodium, maar op die plek wordt er wel een vuur ontstoken dat 24 uur op het Bellamypark blijft branden. Stef Traas, directeur van het Bevrijdingsmuseum brengt het vuur van Wageningen naar Vlissingen. Commissaris van de koning Han Polman ontsteekt het vuur in de nacht van maandag 4 op dinsdag 5 mei.

Lezing wordt voordracht

De geannuleerde Van Randwijklezing wordt dit jaar vervangen door een proloog; een voordracht door Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel on Ontwikkelingssamenwerking. Het gaat om een korte versie van de Van Randwijklezing die zij in 2021 geeft. Kaag leidde in 2013 en 2014 de ontwapeningsmissie die leidde tot de vernietiging van chemische wapens in Syrië. Barack Obama bedankte haar voor haar werk in Syrië. Ook werkte ze voor de Verenigde Naties waar zij verschillende functies bekleedde.

De lezing is vernoemd naar journalist, schrijver en verzetsheld H.M. van Randwijk. Sinds 1993 vindt de Van Randwijklezing in Vlissingen plaats en sinds 2005 is de lezing een jaarlijks onderdeel van het Bevrijdingsfestival. Eerdere sprekers waren onder andere prinses Mabel, Kader Abdolah, Inez Weski, Ernst Hirsch Ballin en Peter Vandermeersch. Vorig jaar hield Lilian Gonçalves de lezing.

De proloog van de Van Randwijklezing wordt rechtstreeks door Omroep Zeeland uitgezonden, vanaf 11.00 uur vanuit de Oranjemolen in Vlissingen.