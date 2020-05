Trompettisten opgeroepen om op 4 mei te spelen, maar waar moet je op letten?

Het is geen moeilijk stuk volgens De Munnik: "Het zijn eigenlijk maar vier noten." Het stuk valt op omdat de vier noten allemaal gespeeld worden zonder een van de drie ventielen van de trompet te gebruiken. De klankverschillen komen allemaal voort uit blaastechniek en lipspanning, embouchure genaamd.

De winnende penalty

Toch heeft ook dit nummer een lastig stuk volgens de trompettist en dat zijn niet de snelle notenwisselingen in het midden. "Vooral de lage noten op het eind zijn lastig, dan denk je dat je het stuk goed gespeeld hebt, maar dan kun je daar nog steeds de mist mee ingaan."

"Het is eigenlijk de winnende penalty op een EK voor trompettisten", zegt Hans de Munnik over het signaal taptoe tijdens de dodenherdenking. "Je wil dan niet missen."

De eerste keer dat De Munnik de taptoe speelde zal hij nooit meer vergeten. Hij werd in 2018 een dag van tevoren gevraagd of hij bij een dodenherdenking in Den Haag het signaal taptoe wilde blazen. Daar aangekomen bleken de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en minister-president Mark Rutte aanwezig te zijn. Het is volgens De Munnik altijd belangrijk om het stuk goed te spelen, maar dat maakte het extra spannend.

Dat optreden is hieronder terug te zien.

Last Post of Taptoe?

Veel mensen denken dat het stuk dat net voor de twee minuten stilte op 4 mei gespeeld wordt de 'Last Post' is, maar dat klopt niet. Bij Nederlandse militaire herdenkingen wordt het signaal taptoe gespeeld.

De Nationale Taptoe schrijft over de geschiedenis van het signaal taptoe het volgende op haar website: "Het taptoe-signaal is een trompetsignaal dat oorspronkelijk werd gespeeld als afsluiting van de dag. De aanduiding taptoe is gebaseerd op het commando 'Tap toe!' dat vroeger in kazernes werd gebruikt om het einde van de dag aan te kondigen. Het signaal zou in de tijd van prins Maurits zijn ontstaan, aan het begin van de 17e eeuw."