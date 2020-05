'Kletsplekken' in verzorgingstehuizen brengen families na zeven weken weer bij elkaar

Het is voor de meeste familieleden van de bewoners van het zorgcentrum nog wel even wennen. De knuffel die normaal gegeven wordt, laat nog even op zich wachten. Toch vindt Anja van Tiggelhoven, die haar vader Nelis bezoekt, dit al heel erg fijn. "Ik vind het heel erg mooi dat het kan. We kunnen nu even een uurtje met elkaar praten", vertelt ze.

'Erg vreemd'

Ook haar vader Nelis vindt het een grote verbetering. De afgelopen weken werd hij wel elke dag gebeld door zijn dochter, maar kon hij haar en de rest van de familie niet zien. "Dat voelde erg slecht aan. Deze tijd is gewoon erg vreemd, want ik zie gewoon bijna niemand. Gelukkig mogen we hier om de beurt koffie drinken en dan kom je nog een beetje in contact met mensen", vertelt de bewoner van Hof 't Seijs.

Dat er een glasplaat tussen zit, blijft voorlopig nog wel even zo. Nelis van Tiggelhoven hoopt dat iedereen de maatregelen zoveel mogelijk volhoudt. Des te sneller er weer bezoek mogelijk is in het centrum. "Het zou heel erg mooi zijn als we dat straks weer kunnen doen. Voor nu is het gewoon afwachten hoe het gaat lopen", zegt hij.