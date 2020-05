Natuurgebied ziet paars van de harlekijnen

Vanaf de Weg door het Dijkwater kun je het al zien: een paarse waas, ontstaan door de bloei van de duizenden harlekijnen. "Dit is uniek. Deze orchideeënsoort bloeit ook wel op andere plekken in Zeeland en daarbuiten, maar zoveel als er hier zijn, dat zie je nergens", zegt boswachter Marijke Lieman van Staatsbosbeheer, de eigenaar van het terrein.

Waar orchideeën van houden

Het terrein betreft hier een oude zandplaat. Ooit stroomde hier zout Noordzeewater in en uit. Dat is volgens Lieman waar orchideeën van houden: voedselarme grond waar veel kalk in zit en dat bovendien aan het ontzilten is. Zeeland kent, naast Limburg, de meeste orchideeënsoorten van Nederland.

Later dit jaar bloeit de moeraswesporchis bij Dijkwater (foto: Omroep Zeeland)

Ook het milde klimaat speelt volgens plantendeskundige Awie de Zwart uit Oostburg mee. "De ligging tussen de Zeeuwse zeearmen is gunstig, dit geeft een mild winterklimaat waardoor een aantal kan overleven. En door de klimaatverandering zie je dat andere soorten in opkomst zijn, zoals de poppenorchis, de bijenorchis en de bokkenorchis", aldus De Zwart.

In de buurt van het Dijkwater zijn behalve de harlekijn ook soorten als de bijenorchis, rietorchis en moeraswesporchis te vinden. Vlakbij, in het Grevelingenmeer is de herfstschroeforchis te vinden. Ook hierbij gaat het om een van de grootste populaties van Europa.

'Ook goed vanaf de weg te zien'

Later in het jaar staan er duizenden van deze orchideeën in bloei. Normaal kun je ze bekijken tijdens excursies die Staatbosbeheer houdt in het Dijkwater. Het coronavirus zet ook hier nu een streep door. "Maar de harlekijnen kun je ook goed vanaf de weg zien", zegt Marijke Lieman.

De bijenorchis is in opkomst in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Om de soorten te behouden is goed beheer belangrijk want de orchidee wil grond met weinig voedingsstoffen. Dat betekent op het juiste moment maaien en het maaisel afvoeren, om overbemesting te voorkomen. "Want bij overbemesting groeien andere planten harder en wordt de orchis overwoekerd. Dat zie je ook bij de stikstofproblematiek, die zorgt voor de groei van vooral veel grassen", zegt Lieman. En er is nog een bedreiging: verdroging.