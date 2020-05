Wielrenner overleden na ongeluk op Zeelandbrug

De twee wielrenners fietsten beide vanuit Zierikzee naar de overkant toen ze rond 15.00 uur met elkaar in botsing kwamen. Ook de andere renner, een 62-jarige man uit 's-Heer Hendrikskinderen, raakte daarbij gewond. De Zeelandbrug werd tijdelijk afgesloten en onder meer enkele ambulances en een een traumahelikopter werden opgeroepen.

Buiten bewustzijn

Toen de hulpdiensten arriveerden, was de 65-jarige Zierikzeeënaar buiten bewustzijn. Hij werd met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht, waar hij later op de avond is overleden.

De 62-jarige man uit 's-Heer Hendrikskinderen werd met een ambulance naar het ziekenhuis in Goes vervoerd. Hoe hij er nu aan toe is, is nog niet bekendgemaakt.

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

