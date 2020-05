50Plus Zeeland blijft partij trouw en wenst Henk Krol succes

Willem Willemse, Statenlid 50Plus (foto: Omroep Zeeland)

"Ik had deze stap totaal niet verwacht", zegt Willemse. "Het is een beslissing van hem zelf, maar ik ben er niet gelukkig mee." Wel is Krol volgens Willemse een van de oorzaken dat het de laatste tijd zo rommelt binnen de partij. De onvrede richtte zich voornamelijk op de partij-voorzitter Geert Dales. De partijvoorzitter zou te eigengereid zijn, niet goed luisteren naar de adviezen van de verschillende partijafdelingen en zich onterecht verkiesbaar willen stellen voor de Tweede Kamer.

Geert Dales

Vorige maand sprak Willemse zijn steun nog uit aan het partijbestuur onder leiding van Geert Dales. Willemse vond het ook prima dat Dales zich verkiesbaar stelde. Maar uiteindelijk heeft ook Willemse het vertrouwen in hem opgezegd "na alle verwikkelingen van de afgelopen weken, omdat hij niet meer te handhaven was".

Hiermee schaarde Willemse zich achter de fracties in de Eerste en Tweede Kamer. "Dales is nooit mijn keuze geweest, maar hij is democratisch gekozen." Dat Dales eerder deze week bekendmaakte te vertrekken, vindt Willemse dan ook prima. "Ook hem wens ik veel succes."

Toekomst

Morgen komt de Zeeuwse afdeling samen om de situatie te bespreken. Willemse heeft vertrouwen in de toekomst en denkt dat het vinden van een opvolger voor Henk Krol geen probleem zal zijn. "We hebben een sterk team in zowel de Eerste als Tweede Kamer. Dus dat komt goed."

In Provinciale Staten heeft 50Plus in Zeeland twee zetels.

