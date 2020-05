Uit het sportarchief: Rinus van de Ven wint Supercross 2009

"Ik ben er trots op dat ik de Supercross heb gewonnen", vertelt Van de Ven. "Het is, samen met de Strandcross in Vlissingen, toch de belangrijkste wedstrijd in Zeeland. Ik heb ze allebei gewonnen en daar ben ik trots op."

In 2009 lukte het Van de Ven om de wedstrijd te winnen. In de jaren ervoor was hij er ook al dichtbij maar een valpartij en zelfs een diskwalificatie gooiden roet in het eten. "Nu ik heb gewonnen, valt er wel druk weg", laat Van de Ven na afloop van de finale weten.

"Het is jammer dat ik daarna niet meer heb kunnen winnen in Goes", zegt Van de Ven. In 2010 luidde een val in de Supercross van Stuttgart het einde van zijn carrière in. Hij brak acht rugwervels, zijn borstbeen en meerder ribben. Van de Ven zette toen na veel blessureleed een punt achter zijn carrière.

Nu is hij nog actief in de motocross als trainer en begeleider van zijn zusje Nancy, verzorgt hij trainingen en maakt hij deel uit van de organisatie van de Supercross in Goes.

Rinus van de Ven blikt terug op de winst tijdens de Supercross

