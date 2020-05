Zeeuwse penningmeester Denk opgestapt vanwege 'hectiek' en 'chaos' binnen partij

Voormalig penningmeester Serif Uysal van Denk (foto: Omroep Zeeland)

Het rommelt al een tijdje binnen de partij. Begin maart trad fractievoorzitter Kuzu plotseling af, omdat het werk een te grote belasting was geworden voor zijn privéleven. Later bleek dat een buitenechtelijke affaire de achterliggende reden was. Kuzu beschuldigt zijn collega Kamerlid Öztürk ervan dat hij dit nieuws naar buiten heeft gebracht. Sindsdien gaan de twee oprichters van de partij rollend over straat.

Uysal heeft nog geprobeerd te bemiddelen en het conflict bij te leggen. Volgens Uysal is de buitenechtelijke affaire een privékwestie. "Het is gebeurd. Het is niet slim, maar wel privé." Uysal vermoedt dat de bemiddelingspogingen zijn mislukt, omdat er meer speelt dan alleen deze affaire. Maar wat die problemen dan zouden zijn, durft hij niet te zeggen.

Chaos

"Het was een druk, chaotisch en hectisch kwartaal voor mij", blikt Uysal terug. "Ik ging steeds met een vol hoofd naar huis. Ik nam de problemen mee naar huis. En dat vroeg veel van mijn kinderen." Hij was daardoor naar eigen zeggen gestrest en prikkelbaar. Dat was een teken voor hem om zijn functie als penningmeester neer te leggen.

Volgens Uysal was de partij de laatste tijd te veel met zichzelf bezig. "De partij was door de ontstane situatie veel met elkaar bezig en daar heb ik niet voor getekend. Niemand gaat in het bestuur van een partij om vervolgens alleen maar met jezelf bezig te zijn."

Trouw

Uysal blijft de partij wel trouw. "Ik ben lid geworden vanwege de idealen en niet vanwege de mensen." Hij wil dus ook lid blijven van de partij en de Zeeuwse afdeling blijven leiden. "Zolang ze bij Denk de idealen blijven behartigen als nu", zegt hij met een voorzichtige slag om de arm.

Tijdens de Statenverkiezingen van vorig jaar deed Denk voor het eerst mee in Zeeland. Maar de partij behaalde net te weinig stemmen om een zetel in Provinciale Staten te bemachtigen.