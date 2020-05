Toeristen Dinie en Eric uit Venlo weer terug op camping in Nieuwvliet

Het stel wilde een aantal weken geleden per se hier blijven omdat in hun huis in Venlo familie zat met corona. Vanwege de noodverordening, waardoor het verboden werd voor toeristen om te overnachten in Zeeland, moesten ze toch terug.

Na hun oproep kregen ze in de buurt van hun huis een vakantiewoning van Droomparken aangeboden en daar hebben ze afgelopen weken gebivakkeerd. "Dat huisje was fantastisch, maar het was wel een heftige tijd", blikt Dinie van Stralen terug. "We zijn bijna zes weken niet in ons eigen huis geweest."

Besmettingsgevaar

Alleen vorige week waren ze even thuis. "De familie is gelukkig hersteld van corona. Alleen onze schoondochter is nog herstellende en bij de kleinkinderen waren het gelukkig milde klachten." Volgende week moeten de kinderen weer naar school en volgens Eric en Dinie wordt dan het besmettingsgevaar weer groter. "We zijn dus liever hier dan in Limburg."

Dinie en Eric van Stralen spelen een potje Yahtzee op de camping in Nieuwvliet (foto: Omroep Zeeland)

De bedoeling van Dinie en Eric is om de komende weken en misschien zelfs maanden op de camping in Nieuwvliet te blijven. "We gaan deze week nog even naar huis om wat kleren te halen, maar zodra de scholen beginnen gaan wij weer terug naar Zeeland. Dat is het plan."

