Jeugdleden mogen de golfbaan weer op, maar volwassenen moeten nog even wachten

"Als er een sport is dat perfect in de huidige samenleving past, is het golf wel", zegt De Kraker. Ook tijdens de eerste trainingen van de jeugd wordt die afstand behouden. Iets waar de golfsport altijd al rekening mee houdt. "Vanwege de veiligheid houden we in de golfsport die afstand al. Toch is het bij ons nooit een issue geweest om wel te gaan golfen in deze tijd. Wij volgen gewoon de regelgeving op", vertelt De Kraker.

Wennen

Voor de jeugd is het fijn dat ze weer hun sport kunnen beoefenen. Doordat ze thuis de afgelopen tijd 'stil' hebben gezeten, gaat het nog niet altijd even goed tijdens de eerste training. "Het is even wennen. Het is ook best wel lang geleden dus ik moet er nu wel een beetje inkomen. Nu ben ik weer even uit huis en dan is het ook wel lekker om hier weer te staan", vertelt jeugdlid Zara Meesen.

"Een hele nieuwe ervaring", zegt Wout Bobelyn. Ook hij kon na zeven weken weer te baan op. Normaal golft hij twee à drie keer per week, dus voor hem ook even wennen om dat even los te laten. "Stilzitten is toch wel een beetje vervelend. Best saai zelfs. Thuis heb ik mijn slag in de achtertuin kunnen oefenen, maar dat is toch heel anders dan hier op de baan."