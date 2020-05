De eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog in een korte film met Zeeland als decor

Regisseur Juri Ferri en acteur Tomer Pawlicki (foto: Juri Ferri)

De korte film viel eerder al in de prijzen op het New Renaissance Film Festival in Amsterdam en is geregisseerd door Juri Ferri. De film werd bekroond in de categorie 'Beste Historische Korte Film'. De film ging vorig jaar september in première tijdens Film by the Sea in Vlissingen. Het verhaal is gebaseerd op waargebeurde belevenissen van soldaat Jan Hendrik Smit.

Zeeuwse Roots

Ferri maakte Meidagen als onderdeel van zijn afstudeerproject. De film is gebaseerd op de oorlogservaringen van zijn overgrootvader. Tijdens de meidagen van 1940 was hij met het 2e bataljon, 40e Regiment infanterie in Zeeuws Vlaanderen gestationeerd.

Regisseur Juri Ferri is een Italiaanse filmmaker gevestigd in Londen. Hij werd geboren in de buurt van Bergamo, Italië. Hij woonde vier jaar in Middelburg, waar hij zijn bachelor behaalde op University College Roosevelt. Hij heeft een diepe band met Nederland, ook vanwege zijn familiewortels, en spreekt vloeiend Nederlands. Sinds 2016 woont hij in Londen en studeert hij aan de London Film School.

Scène uit de film Meidagen (foto: Juri Ferri)

Het verhaal

Het is 10 mei 1940, de soldaten hebben hun stellingen aan de Zeeuwse kust bemand. De Wehrmacht is Nederland binnengedrongen en de Luftwaffe bombardeert strategische doelen. Ordonnans Jan Simons brengt, fietsend over de duinpaden, slechts de bevelen van de officieren rond terwijl de oorlog elders in het land wordt gevoerd.

Als de dagen voorbij gaan praten de soldaten over dingen die ze voor de oorlog nooit zouden bespreken. Over het bestaan, vrije wil en over God. Jan spreekt vrijuit over zijn geloof. Als overtuigd christen gelooft hij dat God overal een plan voor heeft.

De opkomst van de Wehrmacht lijkt niet te stoppen. De meeste officieren vertrekken, het gerucht gaat dat de Duitsers ook snel bij de kust zullen arriveren. Als Middelburg wordt gebombardeerd en het vuur daarvan in de verte te zien is, vreest Jan voor het eerst om zijn leven. Hij besluit om zijn post te verlaten en onder te duiken.

Trailer van de korte film Meidagen