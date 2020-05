Middelburgs geboortehuis Joodse schrijfster wordt educatiecentrum

Haar naam staat al op een plaquette bij haar geboortehuis aan het Molenwater in Middelburg. Maar het huis doet nu nog dienst als tandartspraktijk.

De aankoop ervan is volgens directeur Lotte Bergen van het Etty Hillesum onderzoekscentrum in Middelburg momenteel extra belangrijk voor de stichting, omdat het huis in Amsterdam waar Etty Hillesum haar dagboeken schreef, aan het Museumplein, dreigt gesloopt te worden voor nieuwbouw. Er is een petitie gestart om de sloop tegen te gaan met het verzoek aan de minister van OCW het pand als rijksmonument aan te wijzen zodat het pand behouden blijft.

Etty Hillesum werd geboren op 15 januari 1914 in Middelburg. In maart 1941 begint ze met haar dagboek. Ze is dan 27 jaar en woont in Amsterdam. In haar dagboek beschrijft ze haar persoonlijke groei en bevrijding in het decor van de oorlog en de Jodenvervolging. In de zomer van 1942 belandt ze in kamp Westerbork. Vanuit het kamp schrijft zij tientallen brieven over het leven in het kamp tot ze op 7 september 1943 naar Auschwitz wordt gedeporteerd. Daar is ze 30 november vermoord, ze werd 29 jaar.

Het gedachtegoed van Etty Hillesum was de inspiratie voor een educatieproject voor Zeeuwse basisscholen. Het heet Worden wie je bent en werd ontwikkeld door Kunsteducatie Walcheren, het Etty Hillesum Onderzoekscentrum en verschillende Middelburgse kunstenaars in samenwerking met de Primas-scholengroep voor christelijk onderwijs in Veere en Noord-Beveland. Het project zou in deze herdenkingsmaand van start gaan maar is vanwege de coronacrisis verplaatst naar volgend jaar.

schrijfster Etty Hillesum (foto: Omroep Zeeland)

