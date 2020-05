Goedemorgen! Bijzondere dodenherdenking en vergevorderde plannen voor Etty Hillesum Museum

De vlag halfstok op de grote kerk in Veere (foto: Anne Droogsma)

Net als alles, zien ook 4 en 5 mei er anders uit dit jaar. Bij de dodenherdenkingen vanavond is er geen publiek welkom. Zeeuwse gemeenten gaan hier wisselend mee om. Waar de ene gemeente de herdenking vanavond livestreamt op Facebook worden in andere gemeenten in de loop van de dag al kransen neergelegd bij een monument, met een klein stiltemoment.

Trompettist Wim Geuze oefent voor Dodenherdenking (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Trompettisten in Nederland worden opgeroepen om vanavond om 19.58 uur het sein taptoe te spelen. Dit signaal wordt ieder jaar gespeeld voorafgaand aan de herdenking. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei hoopt, ondanks het ontbreken van grote samenkomsten toch op saamhorigheid.

Geen idee hoe het signaal taptoe te blazen, of een opfriscursus nodig? In dit artikel geeft trompettist Hans de Munnik uit Zonnemaire nog een paar tips.

Omroep Zeeland is vandaag bij verschillende herdenkingen aanwezig. In de loop van vandaag zijn de verslagen daarvan terug te vinden op onze site.

schrijfster Etty Hillesum (foto: Omroep Zeeland)

Nu herinnert alleen een plaquette aan de gevel aan Etty Hillesum. Maar daar komt binnenkort verandering in als het aan het Etty Hillesum onderzoekscentrum ligt. Het geboortehuis aan het Molenwater in Middelburg moet een museum worden ter nagedachtenis aan de schrijfster. De plannen zijn in een vergevorderd stadium.

Luchtfoto van Waterdunen (archieffoto uit 2017) (foto: Omroep Zeeland)

Met een paar aanpassingen aan de software en het hydraulischse systeem voldoet de getijdenduiker in Waterdunen aan de eisen van de Waterwet. Voor het Waterdunen is dar cruciaal, want zonder een veilige waterinlaat kan het project niet slagen.

Drukte op het strand bij Zoutelande (foto: Monique Ardon)

Weer

De dag begint grijs en bewolkt, en verspreid valt vanochtend wat lichte regen of motregen. Vanmiddag valt misschien ook een kleine bui maar meestal is het droog en geleidelijk komen er enkele opklaringen bij. De maximumtemperatuur is 15 tot 17 graden, bij een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost.