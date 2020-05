Dit is waarom Milou (van boer Bastiaan) wél ook van Zeeland gaat houden

Zo zouden hier geen interessante banen te vinden zijn. "Een bedrijf moet wel een beetje groot zijn wil ik het interessant vinden", zei Milou, terwijl ze samen met Bastiaan in een hot tub in Lapland zat.

Zeeuwen boos over opmerking Milou in Boer zoekt vrouw (foto: KRO-NCRV)

Zeeuwse kijkers naar het populaire programma Boer zoekt vrouw reageren gefrustreerd op de achteloze opmerking van Milou. Afgeven op Zeeland als saai en achtergesteld ligt hier nogal gevoelig, vooral ook nadat in de discussie over de marinierskazerne Zeeland als verre uithoek werd afgeschilderd. En dat is niet voor het eerst: dat beeld van Zeeland blijkt erg hardnekkig. Op sociale media reageren meerdere mensen dan ook als door een wesp gestoken.

Ook boer Bastiaan is als trotse Zeeuw merkbaar teleurgesteld en gefrustreerd na die opmerking van Milou. "Waarom denk je dat er in Zeeland geen interessante bedrijven zijn? Er zijn echt wel leuke bedrijven in Zeeland", zegt hij verdedigend.

Reactie van trotse Zeeuw boer Bastiaan op opmerking Milou in Boer zoekt vrouw (foto: KRO-NCRV)

Tegelijkertijd is dit voor veel mensen ook een mooie aanleiding tot Zeelandpromotie, want wie kan beter aan Milou uitleggen waarom ze hier wél kan aarden, wél interessant werk kan vinden en wél het bruisende Zeeland kan ontdekken, dan de Zeeuwen zelf?

Daarom geven wij alvast een paar redenen die Milou (en iedereen die erover twijfelt om hierheen te komen) over de streep kan trekken. Want wij zijn ervan overtuigd dat zij naast van Bastiaan ook wel degelijk van onze prachtige provincie kan gaan houden.

1. Steden

Tuurlijk, wie op zoek is naar een stad die New York en Bangkok naar de kroon kan steken, zal in Zeeland geen gigantische metropolen treffen. Maar vanuit de boerderij van boer Bastiaan zitten de steden Goes en Middelburg op een kwartier tot een half uur rijden. Daarmee zijn straks een bruisend uitgaansleven, culturele parels en tal van leuke winkels binnen handbereik, wanneer de coronacrisis voorbij is.

2. Werk

Zeeland is een provincie met weinig werkeloosheid en veel openstaande vacatures, bij tal van culturele instellingen bijvoorbeeld en ja: ook bij grote bedrijven (zeg een Dow, Yara). En mocht je hier tóch geen werk van je gading vinden, dan zijn Rotterdam en Antwerpen vanaf de boerderij zo ongeveer een uurtje rijden.

3. Rust en ruimte

Wie na al dat harde werken, stappen en shoppen behoefte heeft aan rust en ruimte, zit in Zeeland goed. Vlakbij de boerderij van boer Bastiaan zitten prachtige natuurgebieden, bijvoorbeeld aan het Veerse Meer, waar je heerlijk kunt wandelen en uitwaaien. En in de zomer zijn er natuurlijk die prachtige stranden! Niet voor niets komen er jaarlijks miljoenen toeristen naar onze prachtige provincie...

Genoeg redenen om van Zeeland te houden dus. Wat hebben we gemist? Zet het in een reactie onder dit artikel, op Twitter of op Facebook.

En er is ook goed nieuws, want het lijkt erop dat Milou al is bijgedraaid. In het voorstukje voor de volgende aflevering zien we haar hand in hand lopen met Bastiaan. En aangezien de kans klein is dat hij zijn boerderij heeft verkocht om naar Frankfurt te verhuizen, lijkt het erop dat het 'saaie' Zeeland blijkbaar toch niet zo'n dealbreaker was als Milou dacht...