Kijk vanavond online mee met deze Zeeuwse dodenherdenkingen

Kransen voor de kerk in Colijnsplaat (archieffoto) (foto: Corrien de Boo)

19.00 uur Colijnsplaat (live) en Vlissingen

De herdenking in Colijnsplaat is vanaf 19.00 uur live mee te kijken via YouTube. Burgemeester Loes Meeuwisse en dominee Spaans houden eerst een toespraak. Vervolgens volgen om 19.25 uur het taptoe-signaal, twee minuten stilte en het Wilhelmus. De herdenking is ook te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Op veel plekken in Zeeland zijn de officiële herdenkingen vervroegd omdat er toch geen publiek bij mag zijn. Burgemeesters en wethouders in heel Zeeland leggen gedurende de dag kransen op begraafplaatsen en bij oorlogsmonumenten.

Zo ook in Vlissingen, waar de herdenking 's middags in besloten kring is. Rond 19.00 uur zijn de beelden daarvan online op de website en Facebookpagina van de gemeente te bekijken.

19.15 uur Veere

Ook in Veere (stad) is de dodenherdenking vervroegd. Vanmiddag al worden daar de namen van hen die de oorlog niet overleefden genoemd, wordt de taptoe geblazen, kransen gelegd en het Wilhelmus gespeeld. Je vindt deze herdenking vanaf 19.15 uur op de Facebookpagina van de Oranjevereniging.

19.30 uur Tholen (live), Goes en Kattendijke

Om 19.30 uur kan je via de Facebookpagina en de website van de gemeente Goes meekijken naar een herdenkingstoespraak van burgemeester Mulder met sfeerbeelden van de kransleggingen van eerder die dag. Ook de Thoolse burgemeester houdt op dat tijdstip een toespraak, die wordt uitgezonden op Omroep Tholen via radio (106.5), televisie en YouTube.

Ook de ingetogen herdenking van Kattendijke wordt rond dat tijdstip online gezet op de website Wij zijn Goes (Kattendijke). In het dorp ligt een 21-jarige soldaat begraven die jaarlijks voor de inwoners van Kattendijke symbool staat voor allen die het leen lieten voor de bevrijding van Zuid-Beveland.

20.00 uur Hoedekenskerke en Kruiningen (beide live)

Vanaf 19.55 uur kan je via de Facebookpagina van Omroep Zeeland live meekijken naar de herdenking in Hoedekenskerke. Daar hoor je vanaf 19.55 uur de Act of Remembrance, het Wilhelmus en een gedicht. Tussendoor natuurlijk de twee minuten stilte en er worden bloemen bij het monument gelegd.

Ook de gemeente Reimerswaal organiseert op dit moment een algemene herdenking (zonder publiek) in de Johanneskerk in Kruiningen. Vanaf 19.45 uur hoor je via kerkomroep.nl hymnes op het orgel, de taptoe, twee minuten stilte en het Wilhelmus. Vervolgens geeft burgemeester José van Egmond een toespraak.

Nationale Herdenking op de Dam Ook bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam is geen publiek aanwezig. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen, in aanwezigheid van alleen minister-president Rutte, burgemeester Halsema van Amsterdam en voorzitter Verbeet van het Nationaal Comité, een krans bij het Nationaal Monument. Koning Willem-Alexander houdt tijdens de herdenking een toespraak. De Nationale Herdenking wordt live uitgezonden door de NOS.

Na afloop: Schouwen-Duiveland, Terneuzen en Hulst

Na de toespraak van Koning Willem-Alexander vind je op de website van de gemeente Schouwen-Duiveland een persoonlijke boodschap van burgemeester Rabelink.

In Terneuzen en Hulst leggen de burgemeester en wethouders kransen bij verschillende oorlogsmonumenten. De beelden van Terneuzen verschijnen na afloop op de Facebookpagina, in Hulst besteedt Omroep Hulst aandacht aan deze herdenkingsmonumenten.