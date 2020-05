Vlissinger met drugs aangehouden tijdens vluchtpoging

Politieauto (foto: ANP)

Agenten kregen de man in de gaten toen hij rond 16.00 uur op een snorfiets over de Mortiereboulevard in Middelburg reed en de indruk wekte vooral niet gezien te willen worden.

Bij controle door de politie bleek hij geen rijbewijs bij zich te hadden en werd hij kort gefouilleerd. Daarbij kreeg de politie de indruk dat hij drugs bij zich had. Maar in plaats van zich uitgebreider te laten fouilleren, zette de Vlissinger het op een lopen.

Nadat hij over een sloot was gesprongen en richting de A58 rende, werd hij acherhaald door een agent die de achtervolging had ingezet.

In een zakje dat de man al vluchtend had weggegooid bleek ruim 9 gram drugs te zitten. In de buddyseat van zijn snorscooter werd ook een doosje met zakjes, in totaal ruim 70 gram drugs, gevonden.