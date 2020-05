Goes herdenkt de doden op een lege Grote Markt

Burgemeester Margo Mulder (Goes) nadat zij samen met haar man een krans heeft gelegd bij het oorlogsmonument op de Grote Markt in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Vanwege het coronavirus worden dodenherdenkingen in heel Zeeland afgelast of aangepast. De gemeente Goes wilde van dodenherdenking geen grote samenkomst maken, daarom werd in Goes, maar ook in andere dorpen die bij de gemeente horen, vanochtend door het gemeentebestuur een krans gelegd.

Geen dodenherdenking was geen optie

"Het is hier normaal gesproken erg druk, maar vandaag hebben we er juist naar gestreefd om geen mensen erbij te hebben", aldus de burgemeester.

Geen krans leggen bij het monument was geen optie voor het college van burgemeester en wethouders. "Dus vandaar dat we het zo doen. We maken er ook een filmpje van voor alle Goesenaren, zodat iedereen kan zien dat we toch met respect in de dorpen en hier op de Markt onze slachtoffers hebben herdacht vandaag", legt Mulder uit.

Krans bij het oorlogsmonument op de Grote Markt in Goes (foto: Omroep Zeeland)

De burgemeester heeft de afgelopen dagen gesproken met mensen die al 75 jaar het einde van de oorlog herdenken op de Grote Markt. Volgens Mulder hebben zij begrip voor het besluit van de gemeente: "Het zijn allemaal verstandige mensen die heel goed begrijpen waarom we doen wat we doen. Maar het is natuurlijk wel bijzonder dat daar mensen bij zijn die hier anders voor de 75ste keer gestaan hadden.

Tóch verbinding

De Goese burgemeester is vooral blij dat ze toch een vorm hebben weten te vinden die volgens haar recht doet aan de herdenking. "Het geeft toch een beetje verbinding door het op deze manier te doen. Door het toch te filmen, door in elk dorp ook een krans te leggen, daar te herdenken en dat te delen met elkaar", aldus Mulder.

Goesenaren die zelf ook willen stilstaan bij dodenherdenking, kunnen dat vanaf 14.00 uur doen bij de verschillende oorlogsmonumenten. Mits zij zich aan de geldende maatregelen houden, natuurlijk.

