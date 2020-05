Waterschap houdt 1,7 miljoen euro over na jaar van investeringen

Het gebouw van het waterschap in Middelburg. (foto: Ingestuurd via Flickr)

Volgens bestuurder Denis Steijaert is het goed nieuws dat er geld over is gebleven, maar het waterschap rijk rekenen wil hij niet. "Die 1,7 miljoen euro die we uiteindelijk hebben overgehouden bestaat uit incidentele meevallers. Zo was er bijvoorbeeld een achterstand bij de zuiveringsheffing van bedrijven. Die is binnengekomen waardoor we meer belasting binnen kregen. Maar dat was eenmalig en dus niet structureel."

De 1,7 miljoen euro wordt nu verdeeld over de verschillende reservepotjes van het waterschap. Waaronder het potje voor de belastingen van inwoners. "Het gaat dan om de tarief-egalisatiereserve. Die is bedoeld om tarieven in de toekomst gelijkmatig te laten stijgen, zodat bij tegenvallers de Zeeuwse burger niet geconfronteerd wordt met fors hogere waterschapslasten."

Dit betaal jij aan waterschapsbelasting in 2020 Eerder dit jaar werd bekend gemaakt dat de waterschapsbelasting met 4,5 procent stijgt. Een huishouden bestaande uit meerdere personen met een koophuis betaalt dit jaar 438 euro aan waterschapsbelasting, een eenpersoonshuishouding met een koophuis moet 313 euro betalen. Voor huishoudens in een huurwoning is de belasting vastgesteld op respectievelijk 299 en 175 euro.

Ondanks de coronacrisis maakt het waterschap zich nog geen zorgen over eventuele financiële gevolgen. Steijaert: "Projecten lopen her en der vertraging op door de anderhalvemetermaatregel maar verder valt het bij ons mee. Het is vooral afwachten wat er gaat gebeuren met de economie en hoe het verder gaat."

Daarnaast pachten en huren veel bedrijven grond. Daar wil het waterschap coulant mee omgaan als dit nodig is. "Daarvan hebben we gezegd: dat kijken we een aantal maanden aan", zegt Steijaert.

Uitdaging: aanpak van het klimaat

Projecten die vertraging oplopen zullen desondanks volgens het waterschap worden uitgevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verdere versterking van de dijk bij Hansweert. De uitdaging ligt volgens Denis Steijaert ook dit jaar vooral bij de aanpak van het klimaat.

"Het ene moment krijg je stortbui van 80 tot 100 millimeter en een week later heb je te maken met droogte. Dus het vasthouden van het zoete water dat door het jaar heen valt, dat is waar we naar kijken."