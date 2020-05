Banen Heerema voorlopig gegarandeerd met nieuwe order uit Taiwan

Impressie van de nieuwe template die Heerema in Vlissingen-Oost gaat maken voor een opdrachtgever in Taiwan (foto: Heerema)

Zusterbedrijf Heerema Marine Contractors in Leiden gaat voor een opdrachtgever in Taiwan staande palen leveren voor zeker 111 windmolens. Heerema in Vlissingen gaat voor dat project nu een enorme template leveren van 45 meter breed, 45 meter lang en 22 meter hoog.

"Vergelijkbaar met een half voetbalveld en een flatgebouw van tien verdiepingen", aldus Heerema-directeur Koos-Jan van Brouwershaven.

Op de goede plek

Volgens Van Brouwershaven is de template een enorme stellage, die op de bodem wordt neergezet, met drie gaten waarin de staande palen worden gezet. "Zo'n mal zorgt er telkens opnieuw voor dat de palen voor de windmolens op de goede plek de bodem in worden geheid." Door de opdracht heeft de vestiging in Vlissingen-Oost zeker tot het eind van het jaar weer werk.

Naast de nieuwe opdracht voor Taiwan, werkt de Vlissingse Heerema-vestiging momenteel aan een opdracht in Canada. Directeur Van Brouwershaven is blij dat de orderportefeuille in Vlissingen weer tot het einde van het jaar gevuld is. "Dat geeft ons de tijd en de speelruimte om weer op zoek te gaan naar nieuwe opdrachten."

Moeilijke jaren

Heerema heeft moeilijke jaren achter de rug. Door de bankencrisis nam een aantal jaar geleden de vraag naar olie af, en werden er daardoor ook veel minder boorplatforms besteld. Daarop volgde in 2016 een grote reorganisatie binnen het concern. Productievestigingen in Zwijndrecht en Engeland werden afgestoten, alleen de vestigingen in Vlissingen en Polen zijn opengebleven.

Het personeelsbestand in Vlissingen werd wel drastisch ingekrompen van 250 naar 80 mensen in vaste dienst. "Door de huidige opdracht in Canada en de nieuwe opdracht in Taiwan zijn we weer beginnen om mensen in te huren", aldus directeur Van Brouwershaven.

"We zijn er nog!"

Dat er tot het einde van dit jaar werk is voor Heerema in Vlissingen-Oost, getuigt dus nog niet van een goed gevulde orderportefeuille, geeft Van Brouwershaven toe. Toch is hij optimistisch. "We zijn er nog! We zijn nog steeds bezig en we hebben toch blijkbaar telkens uitzicht op nieuwe opdrachten. Daar hou ik me aan vast!"