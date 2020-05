Eerste coronadode op Schouwen-Duiveland

(foto: OZ)

Dat is vandaag bekendgemaakt door het RIVM, dat afhankelijk is van huisartsen en ziekenhuizen om de registratie bij te kunnen werken. Met dit sterfgeval is het dodental in Zeeland naar 54 opgelopen. Er kunnen méér mensen aan corona zijn overleden, maar overledenen die niet eerst op het virus zijn getest, worden niet door het RIVM meegeteld.

Er zijn al enkele dagen geen tot bijna geen nieuwe ziekenhuisopnamen in Zeeland gemeld. Het aantal meldingen van met Covid-19-besmette Zeeuwen is sinds gisteren met drie toegenomen. Het totaal is nu 593.

Kaart

Bekijk op onderstaande kaart de overlijdens per gemeente in Zeeland en aangrenzende gemeenten. Als je met de muis over cirkels gaat, zie je ook de ziekenhuisopnamen per gemeente.

Kaart niet te zien? Klik op deze link.