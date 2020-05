Makelaars vloggen om het kopers in deze tijd makkelijker te maken

Makelaar Charmaine de Bie van Stad & Zeeland Makelaars in Goes geeft aan dat het idee van een vlog snel bedacht was: "Mensen maken zich toch net iets drukker of ze ergens wel veilig zijn bijvoorbeeld. Daarom hebben we deze vlogs bedacht. We maken altijd wel een kort filmpje met beelden van een huis, maar nu laten we heel gedetailleerd het huis zien en geven we een rondleiding. Dat blijken mensen ook echt fijn te vinden."

Een zo goed mogelijk beeld

De Bie maakt de filmpjes samen met haar collega Rebecca Gouw. Zij is enthousiast over het vloggen: "We maken vooraf een script en proberen een zo goed mogelijk beeld te schetsen. Het is ook nog eens heel leuk om te doen. We houden de impact voor de verkoper minimaal door goed voorbereid te zijn en efficiënt te werken."

Stad & Zeeland Makelaar maakt uitgebreide vlogs om hun woningen aan te prijzen (foto: Omroep Zeeland)

Een vlog is niet de enige manier om een woning te bekijken, want natuurlijk blijft het mogelijk om met een makelaar samen binnen te kijken. De Bie: "We houden dan natuurlijk die anderhalve meter afstand. Maar als mensen zich er toch niet fijn bij voelen dan kunnen we het ook van afstand doen."

"De makelaar blijft dan in de auto zitten en hangt een tasje met informatie en handschoentjes aan de deur", legt De Bie uit. "De kijker gaat dan naar binnen en we hebben contact via Whatsapp, Skype of Facetime zodat we alles kunnen uitleggen en laten zien."

Eerste bod is al binnen

Het eerste bod van een klant die alleen maar de vlog van een woning heeft bekeken is al binnen volgens De Bie. "Dat is natuurlijk heel leuk. Ze hebben wel aangegeven dat ze natuurlijk het huis ook in levende lijve willen zien. Je krijgt nu over het algemeen wel meer kijkers die echt interesse hebben dus dat is fijn voor de verkopende partij."