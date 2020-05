Scouts leggen de bevrijdingsvlam in steentjes om toch de oorlogsslachtoffers te herdenken

Leiders van de scouting leggen het bevrijdingsteken als alternatieve vorm van dodenherdenking (foto: Omroep Zeeland)

Met steentjes die door de leden van de scouting beschilderd zijn, leggen zo'n honderd scoutinggroepen in heel Nederland vandaag de Nederlandse vlag en het bevrijdingsteken. "We wilden iets doen om verbonden te blijven bij de herdenking en zo op een alternatieve manier de oorlogsslachtoffers toch te herdenken", legt Simone Meulmeester, leidster van Scoutinggroep De Gouden Cirkel uit Middelburg, uit.

Met het beschilderen van de steentjes hebben leden van de zes Middelburgse scoutinggroepen en Brass Band Middelburg geholpen. De stenen komen te liggen op het terrein van de Middelburgse scoutinggroep De Blauwe Jungle. Die locatie was niet de eerste keuze, dat was het Abdijplein. Die plek werd verboden door de gemeente omdat die bang is dat het te druk zou worden op het plein.

Jonge scouts hebben de afgelopen dagen steentjes beschilderd (foto: Omroep Zeeland)

Zo'n zes leiders van de verschillende groepen waren druk aan het leggen vanmiddag. Kinderen waren niet welkom. "Als de kindjes hier zouden kunnen komen, wordt het een grote boel en bende en dat willen we liever voorkomen", legt Meulmeester uit. De kinderen hebben wel geholpen door de stenen te schilderen.

'Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden we nog veel minder vrijheid'

Tijdens het leggen van de stenen kwam een lid van de Brass Band Middelburg nog net de laatste steentjes brengen. Normaal gesproken speelt die band tijdens de dodenherdenking op het Abdijplein. Zij is blij dat ze op deze manier toch verbonden blijft bij dodenherdenking.

Volgens haar is het vooral voor de jeugd van belang om te blijven herdenken: "Want we hebben nu niet veel vrijheid, maar in '40-'45 hadden we nog veel minder vrijheid. Daar hebben ze voor moeten vechten, heel veel mensen zijn gestorven om ons de vrijheid te geven die we nu hebben."