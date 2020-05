Zo stond Zeeland stil bij herdenking

Hoedekenskerke

In Hoedekenskerke werd vanaf de kerk de Taptoe gespeeld en het Wilhelmus. Om 20.00 uur werden twee minuten stilte gehouden en bloemen neergelegd. Omroep Zeeland deed live via Facebook verslag van de herdenking.

Hulst

In Hulst blies trompettist Patrick van Dorsselaer zijn klanken over de stad. Om 17.00 uur deed hij de Taptoe die tot in de verre omtrek was te horen.

Geen 2000 mensen in Sint-Annaland

De dodenherdenking op de begraafplaats van Sint-Annaland zou er vandaag een zijn met duizenden mensen. Ook was er eigenlijk een speciale delegatie van 26 gasten uit Engeland naar Zeeland gekomen. Door corona ging dat niet door en werd er in een klein gezelschap stil gestaan.

Lees hier het uitgebreide artikel over dodenherdenking in Sint-Annaland.

Reimerswaal

In Reimerswaal zijn door de burgemeester en wethouders kransen neergelegd. In alle dorpen van de gemeente werd in klein gezelschap stil gestaan bij hen die vielen in de Tweede Wereldoorlog, oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Noord-Beveland

De herdenking in Colijnsplaat werd vanaf 19.00 uur live uitgezonden via YouTube. Burgemeester Loes Meeuwisse en dominee Spaans hielden eerst een toespraak. Vervolgens volgde het Taptoe-signaal, twee minuten stilte en het Wilhelmus.

Herdenking Noord-Beveland

Groede

Om 19.55 uur droeg Koen van Doorn een gedicht voor en las hij de namen op die op het plakkaat aan de Grote Kerk vermeld staan. Rond 19.58 uur was het taptoe geluid te horen op de Grote Kerk. Daarna werden twee minuten stilte gehouden. Het geheel was live te volgen zijn via de Facebook van Dorpsraad Groede.