Bevrijdingsdag begonnen met het ontsteken van vlam op Bellamypark

Ieder jaar wordt bij het hoofdpodium van het Bevrijdingsfestival het Vrijheidsvuur ontstoken. Dit jaar staat er geen hoofdpodium, maar op die plek is er vannacht wel een vuur ontstoken dat de komende 24 uur op het Bellamypark blijft branden. Stef Traas, directeur van het Bevrijdingsmuseum bracht het vuur van Wageningen naar Vlissingen, waar Polman het ontstak.

In hotel De Wereld in Wageningen werden twaalf fakkels verdeeld om zo het Bevrijdingsvuur over het hele land te verspreiden. Het Gelderse hotel is de plek waar 75 jaar geleden de vrede werd beklonken.

'Vrijheid nu extra onderstreept'

"We hadden het ons allemaal zo anders voorgesteld", zei Polman net na het in vlam zetten van het Vrijheidsvuur. "Er waren zo ontzettend veel evenementen voorbereid en tegelijkertijd omdat we het nu anders doen, hoop ik dat de mensen de tijd nemen om de verhalen tot zich te nemen en te lezen wat vrijheid is. Ondanks deze omstandigheden denk ik dat we extra onderstreept stil kunnen staan bij 75 jaar vrijheid."

Minister Sigrid Kaag spreekt op 5 mei in Vlissingen de H.M. van Randwijklezing uit (foto: ANP Foto)

De jaarlijkse Van Randwijklezing wordt dit jaar vervangen door een proloog; een voordracht door Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel on Ontwikkelingssamenwerking. Het gaat om een korte versie van de Van Randwijklezing die zij in 2021 geeft. Kaag leidde in 2013 en 2014 de ontwapeningsmissie die leidde tot de vernietiging van chemische wapens in Syrië. Barack Obama bedankte haar voor haar werk in Syrië. Ook werkte ze voor de Verenigde Naties waar zij verschillende functies bekleedde.

De proloog van de Van Randwijklezing wordt rechtstreeks door Omroep Zeeland uitgezonden, vanaf 11.00 uur vanuit de Oranjemolen in Vlissingen.