Corona-update: één nieuwe ziekenhuisopname

(foto: OZ)

Het RIVM meldt geen nieuwe overlijdens in Zeeland. De laatste persoon die volgens de registratie aan corona is overlijden was een inwoner van Schouwen-Duiveland, een week geleden.

Kaart

Bekijk op de kaart van Zeeland de laatste stand van zaken per gemeente als het gaat om ziekenhuisopnamen. Ga met de muis over de kaart voor de doden per gemeente.

Kaart niet te zien? Klik op deze link.

Cliënten zorgcentrum besmet

Vandaag werd bovendien bekend dat een aantal bewoners van woongroepen van Duinen van Haamstede in Burgh-Haamstede positief is getest op het coronavirus. Zorgorganisatie Allévo laat dat weten. De bewoners bevinden zich in isolatie. Allévo heeft maatregelen genomen om te zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt.