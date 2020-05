Deze fysiotherapeut kan eindelijk weer aan de slag, maar wel met een mondkapje

Na zeven weken valt het hem nog mee hoe zijn patiënten eraan toe zijn. Maar: "Ik heb wel berichten gekregen van de thuiszorg en van ouderenverpleegkundigen die me opbelden en vroegen of ik toch niet kon behandelen. Want ze merkten bij de oudere lichting dat die mensen achteruit gingen. En dat is logisch, als ouderen stilzitten, neemt hun spierkracht af."

Niet alleen Apers is opgelucht, zijn patiënten zijn heel blij dat ze weer naar de praktijk mogen komen. Ad Dhont zit in een rolstoel, hij merkte dat hij achteruit ging. "De spierkracht in m'n benen nam af. Als ik transfers moet maken, bijvoorbeeld in en uit de auto of het bed, gaat dat nu veel moeizamer."

Fysiotherapeut weer open (foto: Omroep Zeeland)

"Door de hulp van Dominique kan ik in de running blijven. Maar als hij ineens uitvalt, dan ben ik onthand." Niet iedereen kan weer bij de fysiotherapeut terecht. "We zijn nog uiterst voorzichtig om de boel open te zetten", zegt Apers. Hij behandelt zo'n vier à vijf patiënten op een dag. "Dat zijn mensen die ik zelf selecteer en waarvan ik weet, die mensen gaan echt letsel overhouden als ik ze nu niet ga behandelen."