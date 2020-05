Lekker een boek lezen in de tuin, in plaats van een festival bezoeken

De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog is net uitgekomen en dus heeft Sakkers het nog niet helemaal goed kunnen lezen. "Maar het ziet er mooi uit. Ook zeker De Slag om de Schelde staat er mooi in, met twee pagina's. Daar ben ik wel blij om." Verder vindt hij het een mooi boek omdat het verder gaat dan alleen de Tweede Wereldoorlog. "Het is eigenlijk een kroniek van deze tijd: van de Eerste Wereldoorlog tot en met deze tijd."

Bevrijdingsfestival?

Ook denkt hij, zittend aan een tafeltje in de tuin naast zijn huis, dat het een goed boek zal zijn voor de jeugd. "Het heeft iets van Google waar de jeugd haar informatie vandaag haalt: kort en duidelijk."

Maar die jeugd had waarschijnlijk liever het Bevrijdingsfestival gehad. Iets wat Sakkers zich op zijn beurt niet helemaal kan voorstellen: "Ik ga nooit naar het Bevrijdingsfestival. Voor mij is de oorlog geschiedenis. Die emotie van 'we zijn bevrijd', dat ken ik niet zo." En dus blijft hij lekker met een boek in de tuin. Bevrijdingsfestival of geen Bevrijdingsfestival.