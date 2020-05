High tea op Bevrijdingsdag, 'ik vind het geweldig dat ze iedere keer iets voor ons doen'

"De aanmeldingen stroomden binnen", zegt Wim Meulmeester, voorzitter van het wijkcentrum. Het werd op den duur zo druk dat er een stop op de aanmeldingen gezet moest worden. "We konden het niet meer bemensen", vertelt Meulmeester. "Vijf à zes dagen zijn we bezig geweest om alles in te pakken. Ook hebben veel hulp gehad van de winkeliers hier in de wijk."

'Erg veel snoepen'

Eerder ging De Burgerij al met een paasbrunch langs de deur in Pauwenburg. Toen waren de reactie al lovend. De high tea van vandaag bestond onder andere uit een sandwich, een bolus en een saucijzenbroodje. Ook nu wordt de volle zak erg gewaardeerd. "We gaan het niet in één keer op eten, dat wordt het wel erg veel snoepen", grapt een van de gelukkigen.

Normaal gesproken wordt er een paar keer per week in de zaal van het wijkcentrum 's avonds samen gegeten. Door de coronacrisis mag dit natuurlijk niet meer, daarom zijn dit soort acties erg waardevol, vindt een bewoonster. "Ik vind het geweldig dat ze iedere keer iets voor ons doen. En daarom doen we er ook iedere keer graag aan mee."