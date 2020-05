Het 'spookhuis' van Oosterland door brand verwoest

Het leegstaande pand is door de brand volledig verwoest (foto: HV Zeeland)

De brand werd kort na half twee ontdekt. De brandweer is uitgerukt met tankautospuiten uit Oosterland en Bruinisse. Vanuit Zierikzee is een hoogwerker ingezet en later moest er ook nog een waterwagen vanuit Burgh-Haamstede komen.

Onderzoek naar asbest

De woning staat al jaren leeg en er was dus niemand in het pand aanwezig. Omdat het een oude woning is, is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbest. Dat is volgens Arjan Steenpoorte van de brandweer niet aangetroffen.

De brand heeft zichtbaar flink wat schade aangericht: een groot deel van het dek is weggebrand. Volgens Steernpoorte moet het nu echt als verwoest beschouwd worden. Hoe de brand precies is ontstaan, is niet bekend. Rond 03.10 uur kon het sein brand meester gegeven worden.

Het huis staat in Oosterland bekend als 'spookhuis'. Een paar maanden geleden rukte de brandweer nog naar het pand uit voor een gaslek.

Dokterswoning

Jarenlang deed het huis, Schuttershof genaamd, dienst als dokterswoning. In 2007 vertrokken de laatste bewoners. Daarna viel het huis ten prooi aan vandalen.