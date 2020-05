Thuiswerken? Dat is geen optie voor een supermarktmanager

Jack van Oers is supermarktmanager in Vlissingen. Hij werkt sinds het begin van de crisis gewoon in de supermarkt. "Als je in een supermarkt werkt is thuis werken geen optie. Alles draait om de winkel", aldus Van Oers. "In een van de vitale sectoren beschouw ik het als normaal om te werken. Fijn om de klanten toch van dienst te kunnen zijn in deze moeilijke tijd."

Heeft hij veel met ziekmeldingen te maken gekregen?

Ik heb tot nu toe geen medewerkers naar huis hoeven sturen omdat ze ziek waren. De eerste dagen een aantal ziekmeldingen vaak van ouders die niet wilden dat hun kinderen werken.

Maakt hij zich zorgen om zijn medewerkers?

Nee, eigenlijk niet. We volgen stringent de spelregels. Die zijn aan adviezen van het RIVM gekoppeld. We ontvingen dagelijks meerdere updates. Daarnaast was er veel overleg door frequent conference calls en mails.

Is hij zelf ziek geweest?

Ik ben zelf niet ziek geweest en heb geen moment getwijfeld om te gaan werken. Binnen Albert Heijn is direct een team opgesteld dat ons dagelijks meerdere malen van informatie voorzag, zodat we de juiste keuzes konden maken. We hebben wel meerdere malen ervaren dat adviezen uit meerdere disciplines niet altijd aansloten. Ziek melden was daarvan een voorbeeld.

Hoe was het in het begin van de coronacrisis?

Het was bij de aanvang van de crisis wel spannend. Klanten kwamen massaal hamsteren, waardoor het voorraadbeheer onderuit werd gehaald. Zonder hamstergedrag hadden we er nauwelijks iets van gemerkt.

Zijn de maatregelen helder voor zijn supermarkt?

We hebben tien vierkante meter per klant als ruimte. Winkelwagens staan in de winkel in plaats van buiten. Om 7.00 uur gaan we open voor de seniors. Maximaal mogen 200 klanten binnen, ondanks de 3.400 vierkante meter van de winkel. Daar hebben we zelf voor gekozen. Dagelijks worden alle winkelwagens gereinigd met desinfectie. Medewerkers hebben jasjes aan die de 1,5 meter afstand onder de aandacht brengen. We doen geen extra's, zoals proeverijen meer. De focus ligt op de eerste levensbehoefte.

Heeft u nog tips als mensen boodschappen willen doen?

De piek in onze supermarkt ligt tussen tien uur en zes uur. Rond het middaguur is het heel druk en zijn alle tweehonderd karren op. Het zou mooi zijn als mensen bijvoorbeeld voor tien uur of na zes uur boodschappen komen doen. Dan creëren we ook ruimte voor elkaar. Kom daarom ook zoveel mogelijk alleen winkelen.

Hoe gaat het met de omzet?

De omzet van zijn supermarkt is boven verwachting. Het is zelfs sky high. We hebben minder klanten, maar de bestedingen per klant zijn fors hoger.We zien wel dat de ruimte in onze winkel het verschil maakt. Het lijkt alsof klanten nu meer kiezen voor grote winkels dan voor kleine.