'Zeer ernstige gebreken aan brug bij Zelzate'

(foto: Google Maps)

De Zelzatebrug maakt deel uit van de R4, de ring rond Gent. Toch laat het meeste verkeer de brug links of rechts liggen. Zo zullen de meeste Zeeuwen die naar Gent gaan voor de Zelzatetunnel kiezen of via de N62 rijden zodat het kanaal niet per se overgestoken hoeft te worden.

Uit het onderzoek van VRT blijkt dat een op de vijf bruggen in Vlaanderen en Brussel die in het beheer zijn van de overheid in slechte of zelfs zeer slechte staat zijn.