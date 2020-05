Zorgorganisaties starten dagbesteding weer op

Samen eten bereiden als dagbesteding (foto: Omroep Zeeland)

ZorgSaam heeft de dagbesteding al opgestart. De overige organisaties zijn bezig met de voorbereidingen en starten zo snel als mogelijk op. Ze doen dat omdat voor veel cliënten en hun naasten de dagbesteding een cruciale voorziening is. De verpleeghuizen zelf blijven voor bezoek nog gesloten tot minimaal 20 mei.

Alleen voor beperkte groep cliënten

Om het risico op verspreiding van het coronavirus te beperken en de dagbesteding zo veilig mogelijk te laten verlopen, is het aantal deelnemers per groep beperkt tot ongeveer vier. In de praktijk betekent dit dat de dagbesteding voorlopig alleen voor de cliënten is voor wie dit het meest noodzakelijk is.

Het gaat dan om cliënten in een onveilige of onverantwoorde zorg- of thuissituatie, cliënten met naasten in een vitaal beroep en cliënten met naasten/mantelzorgers die rust moeten krijgen om overbelasting te voorkomen. Ze mogen overigens zelf kiezen of ze wel of niet naar de dagbesteding gaan als ze daarvoor in aanmerking komen.

(foto: Omroep Zeeland)

Binnen de zorgorganisaties beoordelen de Specialisten Ouderengeneeskunde en de betreffende zorgmedewerkers welke cliënten in aanmerking komen om weer naar de dagbesteding te gaan. Daarbij speelt bijvoorbeeld ook de gezondheidstoestand van de betreffende cliënt mee. Dit gebeurt uiteraard ook in overleg met de cliënt en zijn naaste, mantelzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

De organisaties benadrukken dat veiligheid voor de cliënten en de zorgmedewerkers voorop staat. Zo mogen cliënten alleen naar de dagbesteding komen als zij zelf, of een van hun huisgenoten, geen klachten hebben die kunnen wijzen op een mogelijke besmetting met Covid-19 en worden alle coronaregels in acht genomen.