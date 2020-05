Corona heeft 'beperkte' invloed op overslagcijfers havenbedrijf

Een binnenvaartschip aan de kade in Vlissingen-Oost (foto: Omroep Zeeland)

Het is voor het eerst dat North Sea Port aparte cijfers over één enkele maand openbaar maakt. Normaal publiceert de Zeeuws-Gentse haven alleen kwartaal-, halfjaar- en jaarcijfers. North Sea Port wil laten zien wat de impact is van de coronacrisis op het havenbedrijf, door de cijfers van april dit jaar te vergelijken met die van april vorig jaar.

Havenbedrijf vindt verlies 'beperkt'

Met 'maar' een verlies van 2,3 procent stelt North Sea Port dat het zich tot nu toe redelijk staande weet te houden in deze coronacrisis. Al stelt NSP niet te weten wat de komende maanden brengen. De haven in Rotterdam liet eerder weten over 2020 een overslagvermindering van twintig procent te voorzien.

Door de zeevaart, de aan- en afvoer van en naar zee, in april lijkt North Sea Port zich inzake goederenoverslag nog redelijk staande te houden. Echter, cijfers per maand geven slechts een gedeeltelijk beeld. En ze zeggen niet alles over andere gevolgen die bedrijven nog ondervinden, zoals werkloosheid en mogelijk een lagere toegevoegde waarde op langere termijn.

Veel auto's blijven in de havens van North Sea Port (foto: Omroep Zeeland)

De daling in de overslag ligt niet aan de aanvoer van goederen. Die steeg juist met acht procent in vergelijking met april 2019. Duidelijk is dat door de coronacrisis steeds meer goederen wel aankomen in de haven in Zeeland en Gent, maar vooralsnog niet een volgende bestemmingen krijgen. Dat geldt met name voor auto's en bouwmaterialen, die een daling laten zien van respectievelijk 45 procent en 31 procent.

Groot-Brittannië

De daling in de auto-overslag wordt veroorzaakt door de corona-beperkende maatregelen. Die zorgen ervoor dat er nauwelijks tot geen auto's naar Groot-Brittannië worden verscheept. Ook zijn autobedrijven in de Zeeuws-Gentse fusiehaven zelf geheel of gedeeltelijk gesloten, zoals Volvo in Gent. Bouwmaterialen liggen in de haven te wachten, door het stilleggen van bouwprojecten en cementcentrales.

De aan- en afvoer van landbouwproducten en voedingsmiddelen laat in april van dit jaar trouwens een forse groei zien van vijcftig procent ten opzichte van april 2019.

