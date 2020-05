Kappers maandag mogelijk weer open: 'We zijn er klaar voor'

Kappers mogelijk weer open (foto: Omroep Zeeland)

Jeroen van Gastel van Charlie's Hair in Goes is er in ieder geval klaar voor om weer open te gaan. Door de sluiting, die nu al ruim zes weken duurt, zijn veel kapperszaken in de financiële problemen geraakt. Ook bij van Gastel is het vet inmiddels van de botten en zou een langere sluiting flinke gevolgen kunnen hebben. "Ik hoor dat 70 procent van de kapperszaken in de problemen zit en dat kan ik goed begrijpen."

Klant moet exact op tijd komen

In zijn zaak heeft Jeroen van Gastel al speciale maatregelen genomen tegen het coronavirus. Er zijn schotten geplaatst tussen de stoelen en er is met meubilair geschoven. Normaal kunnen er zes mensen wachten in de zaak, maar dat zijn er straks nog maar twee. "We vragen ook aan klanten of ze op de afgesproken tijd binnen willen komen, en niet tien minuten eerder. Anders moeten ze buiten wachten op een tuinbankje."

Schotten tussen de stoelen (foto: Omroep Zeeland)

Het personeel gaat handschoenen dragen, er zijn wegwerpkapmantels, alleen over het verplichten van mondkapjes is nog onduidelijkheid. "Het enige probleem is dat we natuurlijk dicht op de klanten staan, maar je werkt vooral achter de klant, dus ik denk dat het wel redelijk veilig is."

Vooral mannen willen weer

De telefoon staat in ieder geval roodgloeiend. "Het is opvallend dat vooral mannen weer een afspraak willen maken. Vroeger werden ze naar kapper gestuurd door hun vrouw, maar het lijkt erop dat ze in de jaren een stukje ijdeler zijn geworden."

Voor Jeroen van Gastel is de persconferentie vanavond spannend. Hij hoopt dat de geruchten, tijdens de persconferentie bevestigd worden. "Ik zit met klamme handjes voor de tv. En wanneer er groen licht komt dan gaat er zeker een flesje wijn open."

