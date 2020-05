Tien nieuwe coronabesmettingen op Schouwen

GGD zegt niets over uitbraak op Schouwen (foto: OZ)

Een dergelijke plotselinge stijging kwam de laatste weken niet meer voor in Zeeland. En Schouwen-Duiveland was gedurende de afgelopen zeven weken qua corona een eiland in de luwte. Pas vorige week diende zich hier de allereerste coronadode aan.

In zorgcentrum Van Duinen van Haamstede in Burgh-Haamstede is corona uitgebroken. Dat liet zorgorganisatie Allévo gisteren weten. De bewoners bevinden zich momenteel in isolatie. Allévo zegt maatregelen te hebben genomen om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt.

Behalve op Schouwen zijn er sinds gisteren ook meldingen van coronabesmettingen gekomen uit Middelburg (1) en Noord-Beveland (1). Het totaal aantal besmettingen van Zeeuwen komt daarmee op 607.

Er waren in de afgelopen 24 uur geen nieuwe registraties in onze provincie van coronadoden of -ziekenhuisopnamen. Dat kan ook een gevolg zijn van een achterstand in de registratie.

Daling aantal patiënten

In de Zeeuwse ziekenhuizen zijn steeds minder mensen met een ernstige coronabesmetting opgenomen. Op dit moment liggen er tien patiënten in het ziekenhuis, drie in Terneuzen en zeven in Goes. Twee van hen worden verpleegd op de ic.