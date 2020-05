In heel kleine stapjes starten de ziekenhuizen de gewone zorg weer op

In eerste instantie worden de patiënten die de afgelopen weken in de wacht zijn gezet weer uitgenodigd voor een consult. Tot nu zijn alleen dringende patiënten gebeld en zijn alleen urgente patiënten door hun arts gezien in de behandelkamer. Nu komt er weer geleidelijk ruimte voor minder urgente patiënten.

Ziekenhuizen: 'Bel niet zelf, je wordt gebeld'

Alle patiënten worden stapsgewijs gebeld voor een telefonische afspraak of een gewoon consult in het ziekenhuis. 'Bel niet zelf' roepen de ziekenhuizen. Zij vrezen een overbelasting van de afsprakenbureau's.

Anderhalve-meter-wachtkamer in ziekenhuis ZorgSaam (foto: Omroep Zeeland)

Ook in ziekenhuis ZorgSaam komt de reguliere zorg langzaam weer op gang. "Er is weer ruimte voor, maar het is een hele opgave", zegt René Smit, voorzitter van de Raad van Bestuur van ZorgSaam. "Het moet veilig gebeuren en we moeten de patiëntenstromen strikt gescheiden houden."

Mensen hoeven volgens Smit niet bang te zijn voor een bezoek aan het ziekenhuis. "Nee, zeker niet. We screenen patiënten vooraf en we houden ons aan alle mogelijke hygiënische maatregelen. Artsen gaan nu patiënten benaderen en op een gecontroleerde manier bekijken wie er aan de beurt is."

Niet mee blijven zitten

"Ik wil mensen dan ook oproepen om niet met medische klachten te blijven zitten", zegt Smit. "Ga naar de huisarts als u ergens last van heeft. Die kan u doorverwijzen naar het ziekenhuis als dat nodig is. We hebben nu echt meer ruimte voor patiënten."

Wat te doen in de wachtkamer?

De twee Zeeuwse ziekenhuizen zijn er nog niet helemaal uit hoe ze de anderhalve-meter-afstanden gaan organiseren. Bij ziekenhuis Adrz in Goes zijn al wel twee experimenten gedaan. "Op de kinderpoli bijvoorbeeld", zegt Sjors van Lieshout, medisch manager van het Adrz. "Een plastic wand bij de receptie, het speelgoed mag niet gebruikt worden en we hebben stoelen afgeplakt."

Volgens Van Lieshout is het bedoeling dat zo'n dertig procent van de patiënten weer naar de poliklinieken komt. "Dat zijn de mensen die nu echt aan de beurt zijn, en die door een arts gezien moeten worden in het ziekenhuis. Bij heel veel andere patiënten, zo'n vijftig procent, kunnen we het digitaal af. Die hoeven niet naar het ziekenhuis te komen."