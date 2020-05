6 mei 2000: Hoe tafeltennisvereniging 't Zand geschiedenis schreef

De landstitel voor 't Zand kwam toen niet aanwaaien. Een goed bestuur, een prima zaal en een goede spelersgroep brachten de Middelburgers ver. Zeker toen ze herfstkampioen werden en om de landstitel mochten spelen. "We hadden ook een enorm talent en dat was onze zelf opgeleide Kalun Yu", vertelt Peter Boon.

Enorme uitbarsting

En juist Yu was degene die op die bewuste 6 mei de landstitel binnenhaalde. Tijdens de laatste partij was hij oppermachtig en na het laatste punt sprong hij op de tafel om het kampioenschap te vieren. "De ontlading was echt groot. Kalun Yu ging op schouders en bij de fans in de zaal was de uitbarsting echt enorm", zegt Boon.

Toch ging het na de landstitel al snel achteruit met de vereniging. Doordat Yu professioneel ging spelen in Duitsland deed 't Zand een stap terug naar de eerste divisie. Ook Peter Boon zag dat aankomen. "We wisten na de landstitel dat we het ook moesten afsluiten. We zijn toen in de eerste divisie met onze eigen mensen doorgegaan."