Boeren en Windpark Krammer willen samen koolstofdioxide in de grond opslaan (foto: Omroep Zeeland)

De boeren willen de CO2 uit de lucht halen door zowel bovengrondse als ondergrondse maatregelen te nemen. Bovengrondse maatregelen zijn bijvoorbeeld het planten van extra bomen en het aanleggen van groenstroken langs hun akkerranden.

Ondergrondse maatregelen zijn erop gericht de koolstof die al in de grond zit, in de grond te houden. Dat kunnen zij doen door bijvoorbeeld minder of minder diep te ploegen. De koolstof (C) die in de grond zit, komt daardoor niet in contact met zuurstof, waardoor er geen koolstofdioxide kan ontstaan. Ook kunnen boeren bijvoorbeeld gebruik maken van zogenaamde groenbemesters, gewassen die bovengemiddeld veel koolstof opnemen in de periode dat de akker eigenlijk braak zou liggen.

Vergoeding

De boeren krijgen per opgevangen ton CO2 een vergoeding van 100 euro. Per hectare kan een boer ongeveer een ton CO2 opvangen. De vergoeding komt uit de opbrengst van Windpark Krammer. Volgens Teus Baars van Zeeuwind, een van de initiatiefnemers van het windpark, is dat een logische ontwikkeling. "Voor Zeeuwind is het van belang om de energietransitie te verbinden aan de bredere maatschappelijke agenda, zoals een meer circulaire landbouw", aldus Baars.

Het doel van de boeren is de komende vijf jaar zo'n 2.750 ton CO2 op te slaan in hun bodem. Volgens boerenbelangenorganisatie ZLTO staat dat gelijk aan de CO2-uitstoot van 2.000 vluchten van Amsterdam naar New York.