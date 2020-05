Terrassen vanaf volgende maand weer open, maar veel coronamaatregelen blijven voorlopig van kracht

Lege Markt van Oostburg (archief) (foto: Omroep Zeeland)

11 mei: contactberoepen gaan weer aan de slag

Een opluchting voor veel mensen: vanaf volgende week kunnen we weer naar de kapper. Het kabinet geeft contactberoepen toestemming weer aan de slag te gaan. Als voorwaarde stelt de regering wel dat kappers, schoonheidsspecialisten, opticiens, rijinstructeurs en overige beroepsgroepen alleen op afspraak mogen werken zodat ze vooraf kunnen vragen of mensen klachtenvrij zijn.

"Ik ben nog nooit zo blij geweest", glundert rij-instructeur Fred Blommaert uit Goes. Hij zag 11 mei totaal niet aankomen. "Dacht dat we misschien vanaf 1 juni weer voorzichtig zouden mogen beginnen." Hij heeft mondkapjes besteld - 'voor de zekerheid, voor mij en mijn leerlingen' - en de desinfectiemiddelen liggen al in zijn auto.

Sporten

Daarnaast mag ook iedereen boven de 18 weer gaan sporten, uitgezonderd de binnensporten en contactsporten. Sporters moeten wel thuis douchen en er mogen nog geen wedstrijden worden georganiseerd.

1 juni: horeca en cultuurinstellingen weer open

Vanaf 1 juni hoopt het kabinet iedereen met coronaklachten te kunnen testen. De terrassen mogen weer open, mits iedereen aan tafel zit en er anderhalve meter afstand wordt gehouden. Restaurants, cafés en bioscopen mogen ook weer mensen ontvangen, maar niet meer dan dertig. Dat is inclusief het personeel. Net als bij de contactberoepen moet iedereen van tevoren gereserveerd hebben en vindt er een controlegesprek plaats.

Restauranteigenaar Walter Bien van strandpaviljoen Beachclub Perrry's op de Brouwersdam is opgelucht, maar had eigenlijk gehoopt de 20e weer open te kunnen. "Die anderhalvemaatregelen heb ik drie weken geleden al ingesteld, sindsdien zijn we er klaar voor." 1 juni vindt hij een vreemde datum als eerste dag. "Dan is het namelijk Tweede Pinksteren. Je weet nu al dat dat een drukke, extra rommelige dag wordt. Het lijkt me beter om op een dag open te gaan dat niet iedereen vrij is." Maar: "Het is ook wel weer lekker. Ik ben vooral blij dat we weer open mogen."

Cultuurliefhebbers kunnen vanaf vandaag weer naar musea. Bezoekers moeten wel vooraf een kaartje kopen, zodat musea kunnen voorkomen dat het te druk wordt in het pand. Het openbaar vervoer gaat weer rijden volgens dienstregeling. Wel is het verplicht om in het openbaar vervoer een mondkapje voor te hebben.

15 juni: praktijkonderwijs voor mbo'ers

Halverwege juni maakt het kabinet een tussenstap. Vanaf 15 juni mag het mbo weer praktijkonderwijs geven en praktijkexamens afnemen.

1 juli: toiletgebouwen weer open op campings

Goed nieuws voor de campings: vanaf vandaag mogen douche- en toiletgebouwen weer open en kunnen campings eindelijk gasten ontvangen. Ook wordt de maximale omvang van groepen verhoogd van 30 naar 100 mensen. Dat betekent ook dat er meer mensen bij huwelijken, uitvaarten, kerkdiensten en in congrescentra aanwezig mogen zijn.

In een eerste reactie spreekt Arjen Brinkman, de voorzitter van de Zeeuwse Recron, de brancheorganisatie voor recreatie-ondernemers, vooral zijn teleurstelling uit over de datum. "1 juli is nog wel érg ver weg", vindt hij.

Volgens Brinkman is de maatregel die op die datum versoepeld wordt voor de Zeeuwse recreatiebranche de belangrijkste, namelijk dat vanaf dan de gemeenschappelijke toiletten en douches op campings en vakantieparken weer in gebruik genomen worden. Dat is namelijk een voorwaarde voor het openen van campings en vakantiehuisjes. Nu zijn recreatieve overnachtingen alleen toegestaan als er een eigen toilet en en douche voorhanden is.

Daarnaast is Brinkman ook erg benieuwd naar de gevolgen van dit aangekondigde tijdspad voor de beperkingen die de Veiligheidsregio Zeeland heeft opgelegd. En dan met name als het gaat over chemische toiletten. "Zeeland is zo wat de enige regio waar het nog verboden is om een chemisch toilet te gebruiken in bijvoorbeeld een camper of caravan." Als dat verbod van tafel kan, heeft dat volgens Brinkman grote gevolgen voor de Zeeuwse recreatie-ondernemers.

1 september

Als laatste mogen de sportscholen, sauna's, coffeeshops en sekswerkers weer open. Vanaf vandaag mag er ook weer gesport worden in de zaal en zijn contactsporten weer toegestaan.