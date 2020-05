VRZ hoopt toeristen vanaf 1 juli weer welkom te kunnen heten

Jan Lonink (rechts) (foto: Omroep Zeeland)

Lonink benadrukt in zijn reactie dat in Zeeland de eerste stap gezet is door recreatieondernemers onder voorwaarden vijftien procent van hun slaapplaatsen te laten verhuren. "Onze wens is wel dat ook wij in Zeeland op 1 juli de beperkingen op recreatief nachtverblijf weer kunnen opheffen", aldus Lonink. De Terneuzense burgemeester houdt daarbij wel een slag om de arm door te benadrukken dat er per regio maatwerk mogelijk blijft.

'Hoeveel toeristen kan onze zorg aan?'

Lonink is zo voorzichtig vanwege de druk die een grote stroom toeristen kan zetten op de zorg in onze provincie. Lonink: "De vraag is steeds: hoeveel toeristen kan onze zorg nu wel aan? Daarop bepalen wij onze maatregelen." Het uitgangspunt van de VRZ blijft volgens Lonink dat de maatregelen in Zeeland nooit langer en zwaarder zijn dan nodig.

