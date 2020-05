Emma Heesters geeft startsein voor Zeeuwse Top 40 die dit jaar moeilijk te voorspellen is

Heesters heeft dit jaar landelijk succes met haar hits Pa Olvidarte (samen met Rolf Sanchez) en Loop Niet Weg (samen met Kris Kross Amsterdam en Tino Martin). Pa Olvidarte heeft lange tijd op de tweede plek in de Nederlandse Top 40 gestaan. Volgens de Nederlandse Top 40 is Emma Heesters de meest succesvolle Nederlandse artiest van dit jaar. De hitlijst berekent dat door middel van een puntensysteem.

Emma Heesters opent telefonisch stemperiode Zeeuwse Top 40 (foto: Emma Heesters)

Wat dat betekent voor de Zeeuwse Top 40 is de vraag. Emma Heesters zou het in ieder geval "heel erg leuk vinden" om op 1 te staan, liet zij weten vanuit Alkmaar waar zij op dit moment is. Zij zegt dat ze door het coronavirus weer 'een beetje terug naar toen' is gegaan: thuis liedjes schrijven en opnemen. Dat betekent ook dat er alweer een opvolger is voor Loop Niet Weg, waar zij nu de laatste hand aan legt. Dat nummer brengt ze alleen uit.

Behalve Heesters kloppen er nog andere Zeeuwse talenten aan de poorten van de Zeeuwse Top 40. Heesters zelfs noemt jeugdvriendin Isabel Zoeteweij, zangeres van Belle and the Beats.

Een andere artiest die aan de weg timmert en voor een verrassing kan zorgen is Joe Buck. Hij had al een hit met The Way You Take Time en heeft vorige week zijn nieuwe single en EP Own The Morning uitgebracht. Bijna drie jaar geleden tekende Buck een contract bij het label van Ilse DeLange.

Niet eerder zoveel hitsucces voor Zeeuwen

Elsa van Hermon en Stefan Daane, presentatoren van de Zeeuwse Top 40 lieten vanmiddag in de Zeeuwse Kamer weten dat een Zeeuwse Top 40 nooit werd ingeluid met zoveel hitsucces voor Zeeuwse artiesten. Ook Racoon heeft met het nummer Het Is Al Laat Toch niet eerder zoveel succes gehad. Ook dat nummer haalde de tweede positie in de Nederlandse Top 40. Danny Vera kreeg het voor elkaar om met zijn Roller Coaster op nummer 4 binnen te komen in de Top 2000. Dat lukte geen enkele andere artiest.

Een nummer één is daarom op dit moment ook niet te voorspellen. Het kan Racoon of Heesters zijn, maar net zo goed Danny Vera die vorig jaar op nummer één binnenkwam. Het kan ook zomaar dat Zeeuwen dit jaar weer massaal op BLØF stemmen: Zoutelande kwam in 2018 nieuw binnen op 1 en Aan de Kust heeft het meest bovenaan gestaan: zeven keer. Of misschien weet een aanstormend talent voor een daverende verrassing te zorgen.

Hoe dan ook: door je stem uit te brengen voor de Zeeuwse Top 40 bepaal jij, samen met de andere stemmers, welke nummers in de lijst komen te staan. De Zeeuwse Top 40 wordt uitgezonden op Hemelvaartsdag van 8.00 tot 12.00 uur en is te volgen op Omroep Zeeland radio, tv en internet.

