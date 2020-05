Terneuzen wil kunstzinnige Kanaalzone internationaal op de kaart zetten

Verantwoordelijk wethouder Frank van Hulle is blij met dit initiatief. "Het gaat langzaam maar zeker toch naar de cultuurtempel toe die ik ooit in gedachten had. In grotere steden zie je dat er altijd groots over wordt gedaan!"

Subsidie vanwege internationale karakter

Maar hij laat het niet bij woorden alleen. Met name het internationale karakter brengt met zich mee dat de gemeente een subsidie van 25.000 euro beschikbaar stelt.

En daar is Jan Vinke, bestuurslid van stichting Crossing Art Borders, de initiatiefnemer, dan weer blij mee. "We laten alles zien. Van beeldende tot platte kunst. Normaal rijden we als we kunst willen zien vanuit Zeeland zelfs tot aan Groningen. Nu kunnen we laten zien dat we ook hier in Zeeland wat in onze mars hebben."

Aantal locaties op het oog

Welke kunstenaars hun werk tentoon gaan stellen wordt later bekendgemaakt. De organisatie heeft al wel een aantal locaties op het oog. De belangrijkste daarvan is de Leutfabriek in Sas van Gent. Aan de andere kant van de grens heeft Zelzate een locatie ter beschikking gesteld en er zijn ook al een aantal kleine gelegenheden die mee willen doen.

In totaal is er honderdduizend euro nodig om het project uit te kunnen voeren. De Vlaamse gemeenten doen wel mee maar financieren niets. Ze helpen wel door het aanbieden van locaties en vrijwilligers. Maar dat is voor Van Hulle geen probleem. "Ik ben allang blij dat ze meedoen!"

Kunstmanifestatie in de Kanaalzone (foto: Beeldbewerking: Omroep Zeeland)

Maar dat betekent wel dat de organisatie er met die subsidie van Terneuzen nog niet is. Het resterende bedrag moet komen van bedrijven en sponsoren. En het is de vraag of dat gaat lukken nu het coronavirus wild om zich heen slaat en een economische crisis onvermijdelijk is.

Niet gepast om sponsoren te benaderen

"We vinden het nu niet passend om sponsoren te benaderen" zegt Vinke. "Dus we wachten het af en dan vliegen we erin om die ton te halen. Lukt dat niet dan zullen we ons ambitieniveau moeten gaan bijstellen."

Als het de stichting lukt om het tiendaagse evenement te organiseren, dan hoopt Vinke daarmee voldoende goodwill te kweken om het tweejaarlijks te laten terugkeren. Wethouder Van Hulle wil niet vooruitlopen op de zaken en ook niet ingaan op de vraag of de subsidie in geval van een economische crisis teruggedraaid kan worden.