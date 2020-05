Videogroetjes uit Renesse: 'We missen jullie!'

"In de winter verblijven in Renesse 1400 mensen, maar in't seizoen zijn dat er 75.000", zegt Anton Krijnse Locker, voorzitter van de ondernemersraad Renesse. "Die zouden we graag willen zien, maar dat kan door de coronamaatregelen helaas nog niet." En dus bedachten twee ondernemers om een videogroet voor alle gasten van Renesse te maken.

Met een golfkarretje inclusief camera reden ze vandaag langs de ondernemers in het centrum. Ook vlogen ze over met een drone. De ondernemers, allemaal gekleed in het wit, stonden voor hun etablissement naar de camera's te zwaaien. Krijnse Locker schat dat er van de 154 ondernemers in en rond Renesse zo'n 90 meedoen. De video wordt op de website Renesse aan Zee geplaatst.

'We miss you' in spijkerbroeken

"Ik mis ze ontzettend", verzucht Nancy Baakman. Voor haar Shop at Sea heeft ze in spijkerbroeken de tekst 'We miss you' gelegd. "Ik zal blij zijn als de toeristen straks weer allemaal hier zijn." Als winkelier mocht ze de afgelopen weken, in tegenstelling tot haar horeca-collega's, gewoon open. "We hadden gemiddeld nul, hooguit vier, klanten. Als het nog langer duurt, gaat het hem gewoon niet worden."

Harm en Nancy Baakman voor hun winkel (foto: Omroep Zeeland)

Dat er zoveel ondernemers in het wit buiten staan, verbaast haar niks: "De ondernemers in Renesse denken met elkaar mee. Je maakt met z'n allen het dorp Renesse." De witte kleding moet dat uitstralen. "Wit is de kleur van de vrijheid", zegt Krijnse Locker. "En het valt op. Het moet uitstralen: hier staan we met z'n allen achter."

Geen moment getwijfeld

Dat geldt zeker voor Riny van der Weele en zijn vrouw Froukje Keller van eetcafé Zilt. Ze hebben geen moment getwijfeld over deelname aan de actie. "We zien de hele buurt weer en zijn als personeel weer even bij elkaar", zegt Keller. Met z'n allen zwaaien ze enthousiast naar de overvliegende drone. Keller: "Renesse begint weer een beetje te leven."

Riny van der Weele en Froukje Keller van Zilt met op de achtergrond personeel en hun boodschap aan de toeristen (foto: Omroep Zeeland)

Horeca vanaf 1 juni weer open

Zilt is - net als de meeste horeca-ondernemers in Renesse - meer dan klaar voor de door het kabinet beloofde opening op 1 juni. "We hebben schotten gekocht om tussen de tafels te zetten zodat mensen zich veilig voelen", vertelt Keller. Anderhalve meter afstand op het terras wordt nog wel een uitdaging. Het stel hoopt dat er eventueel wat tafels op de stoep gezet mogen worden.