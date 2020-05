Goedemorgen! Versoepeling coronamaatregelen, geen examenstress en Zeeuwse Top 40

Vakantiegangers op het strand bij Domburg (oktober 2019) (foto: Ria Brasser)

Ook zei Rutte dat in dit tempo de campings vanaf 1 juli weer gasten kunnen ontvangen. De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) hoopt dat dat ook in Zeeland kan, maar houdt ook een slag om de arm door te benadrukken dat er per regio maatwerk mogelijk blijft. Lonink is zo voorzichtig vanwege de druk die een grote stroom toeristen kan zetten op de zorg in onze provincie.

De campingeigenaren, verenigd in de Recron, zijn zeer teleurgesteld. Volgens de Recron kunnen de campings eerder open en zijn de regels onnodig streng. "Juist opm campings kun je ervoor zorgen dat het sanitair veilig is", aldus Recronvoorzitter Arjen Brinkman

Eindexamens

Vandaag zou eigenlijk het begin moeten zijn van een spannende periode voor veel middelbare scholieren. Maar in plaats van vol zenuwen aan het eerste examen te zitten, weten veel scholieren al dat ze geslaagd zijn en hun diploma onofficieel op zak hebben. Geen examenstress is een prettige bijkomstigheid, maar de scholieren missen door het coronavirus natuurlijk wel het belangrijkste onderdeel van slagen: het examenfeest.

Emma Heesters opent telefonisch stemperiode Zeeuwse Top 40 (foto: Emma Heesters)

Sommige dingen blijven altijd hetzelfde, coronacrisis of niet. Een van die dingen is dat de Zeeuwse Top 40 op Hemelvaartsdag uitgezonden wordt. En jij bepaalt natuurlijk weer hoe die eruit ziet. Gisteren zijn de stembussen geopend door Emma Heesters. Als jij jouw favoriete Zeeuwse artiest een steuntje in de rug wil geven, kan je hier je stem uitbrengen.

Deze maand blijven de terrassen, zoals deze in Goes nog leeg (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Het weer:

Het is vanochtend nog steeds onbewolkt, vanmiddag en vanavond drijft er af en toe hoge bewolking over maar het blijft ook dan vrij zonnig. Met de zon stijgt de tempereratuur naar 17 tot 20 grade. Er is vanochtend een zwakke tot matige oostenwind, vanmiddag draait de wind naar noordoost tot noord, en aan de kust komt er dan lichte afkoeling.