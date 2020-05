De eindexamens zouden vandaag beginnen, maar voor veel scholieren kan de vlag nu al uit

De vlag kan bij veel eindexamenkandidaten al uit (foto: Omroep Zeeland)

Eén van hen is de 18-jarige Nicholas Lawson uit Middelburg. Hij is geslaagd voor zijn havodiploma. Hij heeft nog geen officieel telefoontje van school gehad, maar weet zeker dat het gelukt is. "Aan de hand van de cijfers die ik terug heb gekregen, weet ik dat ik geslaagd ben. Dat is echt een opluchting."



Hij stond er goed voor, maar had ook het idee dat hij de schoolexamens voor Nederlands en wiskunde had verprutst. "Dat waren allebei voldoendes, dus toen wist ik zeker dat ik geslaagd was."

Verschillen per school

Per middelbare school is het heel verschillend. Sommige leerlingen zijn nog maar net klaar met de laatste toetsen en sommige moeten er nog een paar maken. De school van Nicholas heeft ervoor gekozen, om de schoolexamens vlak na de invoering van de coronamaatregelen door te laten gaan. "We kregen opnieuw tijd om ons voor te bereiden en de school nam de tijd om alles coronaproof te maken."

Nicholas proost met zijn broertje en moeder op zijn havo-diploma (foto: Omroep Zeeland)

Nicholas vindt het een heel gek idee om op deze manier zijn middelbare schooltijd af te sluiten. "Een paar weken geleden waren de schoolexamens ineens bepalend, dat gaf toen wel even extra druk. Het is heel gek dat ik nu klaar ben."



Ook zijn moeder vindt het heel bijzonder dat haar zoon vandaag niet begint aan de eindexamens. "Normaal zijn dit toch de spannende weken, maar die hebben we al gehad. Op een doordeweekse dag om 17.00 uur kreeg hij een cijfer terug waarover hij twijfelde en ineens wist hij dat hij geslaagd was", zegt moeder Felice Portier.

Geen eindexamenfeest is jammer

Een domper voor de scholieren is wel, dat ook het eindexamenfeest niet doorgaat, een moment waar iedereen naar uitkijkt. "Dat is echt wel balen. Ik had graag met mijn vrienden geproost, om te vieren dat we er echt vanaf zijn. Maar het is eenmaal zo", zegt hij.



Na de zomervakantie start Nicholas aan de opleiding Civiele Techniek aan de HZ University of Applied Sciences. "Ik blijf lekker in Zeeland en lekker thuis", glimlacht hij.