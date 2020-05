Werken met speciale jassen en mondkapjes: ziekenhuismedewerker Karin weet niet beter

Wat doe je in het ziekenhuis?

Ik werk al bijna veertig jaar op de centrale sterilisatie-afdeling (CSA) in het ziekenhuis in Goes. Hier worden bijna alle medische hulpmiddelen die gebruikt worden op de operatiekamers, afdelingen, poliklinieken en huisartspraktijken gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd, zodat ze opnieuw te gebruiken zijn.

Werk je door de coronacrisis op een andere manier?

Voor mij en mijn collega's op de CSA is de manier van werken tijdens de crisis hetzelfde gebleven. Veel collega's op andere afdelingen dragen momenteel speciale jassen, handschoenen en een mondkapje. Maar voor ons is dat heel normaal. Wij werken namelijk op onze afdeling altijd op deze manier, omdat we in een steriele omgeving werkzaam zijn.

Heb je het drukker door de crisis?

Er worden momenteel minder medische hulpmiddelen schoongemaakt en gesteriliseerd op de CSA. Het ziekenhuis in Vlissingen is dicht en in Goes worden er door de crisis minder operaties uitgevoerd. Maar dat betekent niet dat we het minder druk hebben gehad. Doordat er lange tijd geen voldoende jassen en mondkapjes beschikbaar waren, werden deze ook gereinigd en gesteriliseerd. Zelfs in het weekend werkten we met vier collega's, terwijl je normaal gesproken alleen bent.

Hoe is de sfeer in het ziekenhuis?

Vooral in die beginperiode moest ik erg wennen aan de stilte. Het voelde onwerkelijk, want normaal gesproken is het een komen en gaan van collega's, patiënten en bezoek. Ik had echt het idee dat ik een een sciencefiction film was beland.

Karin Rosel maakt een medisch hulpmiddel schoon (foto: Omroep Zeeland)

Wat geeft je momenteel in je werk de meeste voldoening?

Het is fijn dat je als CSA deel uitmaakt van een team, waarbij iedereen een bepaalde taak heeft. En het geeft mij voldoening dat wij ervoor zorgen dat onze collega's hun werk goed kunnen doen met de benodigde bescherming.

Vind je het terecht dat de zorg tijdens deze crisis veel positieve aandacht krijgt?

Werken in de zorg werd niet altijd door iedereen gewaardeerd. Kijk maar naar alle bezuinigingen in de afgelopen jaren. En als je dan kijkt hoeveel mensen in de zorg momenteel aan het werk zijn om levens te redden van patiënten die met het virus besmet zijn, dan vind ik het fijn dat dit niet onopgemerkt blijft.